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Вся в маму: дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой
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Вся в маму: дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сейчас 16-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман отдыхает на островах. В ее микроблоге появилась фотография, на которой девушка позирует в белом купальнике на пляже и демонстрирует идеальную фигуру.
Поклонники пришли в восторг от снимков Сони и отметили, что девушка все больше становится похожа на свою знаменитую маму. Киперман явно унаследовала от родительницы и хорошую фигуру.
"Какая красавица", «Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», «Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке, элегантность», — писали поклонники в комментариях.
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Напомним, что не так давно Соня начала самостоятельную жизнь. 16-летняя девушка не раз говорила о том, что хотела бы заниматься кинематографом. Несколько месяцев назад она уехала жить в Калифорнию, где начала обучаться азам профессии. Кроме того, в США проживает возлюбленный Сони, с которым она встречается уже больше года. Вера Брежнева во всем поддерживает дочь и полностью одобряет ее выбор.
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