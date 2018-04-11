Вся в маму: дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой

Сейчас 16-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман отдыхает на островах. В ее микроблоге появилась фотография, на которой девушка позирует в белом купальнике на пляже и демонстрирует идеальную фигуру.

Поклонники пришли в восторг от снимков Сони и отметили, что девушка все больше становится похожа на свою знаменитую маму. Киперман явно унаследовала от родительницы и хорошую фигуру.

"Какая красавица", «Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», «Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке, элегантность», — писали поклонники в комментариях.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754830456195139463_1115904548"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0604575163399)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0604575163399)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);