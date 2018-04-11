Вся в маму: дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой 

Сейчас 16-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман отдыхает на островах. В ее микроблоге появилась фотография, на которой девушка позирует в белом купальнике на пляже и демонстрирует идеальную фигуру.
Поклонники пришли в восторг от снимков Сони и отметили, что девушка все больше становится похожа на свою знаменитую маму. Киперман явно унаследовала от родительницы и хорошую фигуру.
"Какая красавица", «Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», «Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке, элегантность», — писали поклонники в комментариях.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754830456195139463_1115904548"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0604575163399)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0604575163399)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что не так давно Соня начала самостоятельную жизнь. 16-летняя девушка не раз говорила о том, что хотела бы заниматься кинематографом. Несколько месяцев назад она уехала жить в Калифорнию, где начала обучаться азам профессии. Кроме того, в США проживает возлюбленный Сони, с которым она встречается уже больше года. Вера Брежнева во всем поддерживает дочь и полностью одобряет ее выбор.