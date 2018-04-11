Знаменитый ведущий принял роды у жены в подъезде

Американский ведущий вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сет Майерс стал отцом во второй раз. 8 апреля он собирался отвезти свою беременную супругу в больницу, но она сообщила, что не сможет дойти до машины, поэтому мужчине пришлось принимать роды прямо в вестибюле их жилого дома.

44-летний шоумен рассказал, что он позвонил по номеру 911 и сказал, что у них с супругой только что родился ребенок. Карета скорой помощи срочно забрала маму и малыша и доставила их в госпиталь. Ребенка назвали Аксель, передает Associated Press

Ранее сообщалось, что Сет Майерс и Алекси Эйш ждут второго ребенка. О беременности Алекси телеведущий рассказал в эфире своего шоу. Пара уже воспитывает ребенка, который родился в 2016 году.

Напомним, что Сет Майерс является ведущим вечернего шоу на канале NBC. в 2014 году он сменил Джимми Фэллона , который вел передачу с 2009 года. Об уходе последнего было известно с апреля, когда NBC объявил, что Фэллон будет вести другую программу телеканала — "The Tonight Show". Сет Майерс участвовал в создании программы "Saturday Night Live" с 2001 года, а с 2008 года в одиночку ведет "новостной" формат, в котором пародируются ньюсмейкеры недели.