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Ведущий принял роды у жены в подъезде
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Знаменитый ведущий принял роды у жены в подъезде 

Дни.ру 1 час назад
Американский ведущий вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сет Майерс стал отцом во второй раз. 8 апреля он собирался отвезти свою беременную супругу в больницу, но она сообщила, что не сможет дойти до машины, поэтому мужчине пришлось принимать роды прямо в вестибюле их жилого дома.
44-летний шоумен рассказал, что он позвонил по номеру 911 и сказал, что у них с супругой только что родился ребенок. Карета скорой помощи срочно забрала маму и малыша и доставила их в госпиталь. Ребенка назвали Аксель, передает Associated Press.
Ранее сообщалось, что Сет Майерс и Алекси Эйш ждут второго ребенка. О беременности Алекси телеведущий рассказал в эфире своего шоу. Пара уже воспитывает ребенка, который родился в 2016 году.
Напомним, что Сет Майерс является ведущим вечернего шоу на канале NBC. в 2014 году он сменил Джимми Фэллона, который вел передачу с 2009 года. Об уходе последнего было известно с апреля, когда NBC объявил, что Фэллон будет вести другую программу телеканала — "The Tonight Show". Сет Майерс участвовал в создании программы "Saturday Night Live" с 2001 года, а с 2008 года в одиночку ведет "новостной" формат, в котором пародируются ньюсмейкеры недели.
Шоу "Late Night" идет на канале NBC с 1982 года, когда ее вел Дэвид Леттерман. В 1993 году ведущим стал Конан О'Брайен, а в 2009 году его сменил Джимми Фэллон. Сет Майерс стал четвертым по счету ведущим программы.
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