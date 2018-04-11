Киркоров рассказал о страшном горе

Филипп Киркоров обратился к общественности. Популярный исполнитель рассказал о невосполнимой потере.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров опубликовал фотографию, на которой запечатлен с отцом Бедросом и известным болгарским композитором Тончо Русевым. Филипп объявил грустную новость.
"Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии— не стало Великого Болгарского композитора— ТОНЧО РУСЕВА, он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-"Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвященной Илье Резнику у @maxgalkinru «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году— "ТЫ ТЫ ТЫ"! Спасибо, дорогой ТОНЧО! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявил Филипп.
Далее певец признался, что лишь недавно виделся с мэтром, однако даже представить не мог, что это свидание окажется последним. "Не верится… еще же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии, в сентябре 2017 … и вот… думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз…? Нет… Усни с миром… память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно…🎼 Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет…" — завершил свой печальный пост артист.
Как оказалось, Тончо Русев умер в результате болезни. Об этом сообщили близкие болгарского композитора на страничке в Facebook. "После короткой болезни, за несколько дней до дня рождения, композитор Тончо Руссев оставил нас. Он написал более тысячи песен, выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах, Тончо Русев оставил след в болгарской поп-музыке. Отличный музыкант, но, прежде всего, он был великим человеком. Покойся с миром!" — написали родственники мэтра.