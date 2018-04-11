Смерть после болезни: Киркоров рассказал о страшном горе

Филипп Киркоров обратился к общественности. Популярный исполнитель рассказал о невосполнимой потере.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров опубликовал фотографию, на которой запечатлен с отцом Бедросом и известным болгарским композитором Тончо Русевым. Филипп объявил грустную новость.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 12:25 PDT "Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии — не стало Великого Болгарского композитора— ТОНЧО РУСЕВА, он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-"Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвященной Илье Резнику у @maxgalkinru «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году— "ТЫ ТЫ ТЫ"! Спасибо, дорогой ТОНЧО! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявил Филипп.

Далее певец признался, что лишь недавно виделся с мэтром, однако даже представить не мог, что это свидание окажется последним. "Не верится… еще же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии , когда я был с гастролями в родной Болгарии, в сентябре 2017 … и вот… думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз…? Нет… Усни с миром… память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно…🎼 Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет…" — завершил свой печальный пост артист.

Как оказалось, Тончо Русев умер в результате болезни. Об этом сообщили близкие болгарского композитора на страничке в Facebook. "После короткой болезни, за несколько дней до дня рождения, композитор Тончо Руссев оставил нас. Он написал более тысячи песен, выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах, Тончо Русев оставил след в болгарской поп-музыке. Отличный музыкант, но, прежде всего, он был великим человеком. Покойся с миром!" — написали родственники мэтра.