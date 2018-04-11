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Умер автор хитов Киркорова
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Умер автор песен Киркорова 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: vk.com
Болгарский музыкант и композитор, автор песен Тончо Русев скончался на 86 году жизни, сообщил российский исполнитель Филипп Киркоров.
Как напомнил сам Киркоров в Instagram, Русев был автором его первых песен, включая песню «Ты, ты, ты». Эту песню Киркоров назвал своей «самой любимой и дорогой». Он выразил соболезнования семье Русева и болгарскому народу.
Семья Русева сообщила, что композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения, передает РИА «Новости».
На российской эстраде песни Русева исполняла также София Ротару. Кроме того, его песни исполняло большинство популярных болгарских певцов. В 2010 году он написал песню «Наша полиция», объявленную неофициальным гимном МВД Болгари.
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