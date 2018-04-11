Умер автор хитов Киркорова

Умер автор песен Киркорова

Болгарский музыкант и композитор, автор песен Тончо Русев скончался на 86 году жизни, сообщил российский исполнитель Филипп Киркоров

Как напомнил сам Киркоров в Instagram, Русев был автором его первых песен, включая песню «Ты, ты, ты». Эту песню Киркоров назвал своей «самой любимой и дорогой». Он выразил соболезнования семье Русева и болгарскому народу.

Семья Русева сообщила, что композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения, передает РИА «Новости»