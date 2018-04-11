«Как пронзительно!»: Анжелика Варум посвятила дочери стихи

Певица Анжелика Варум — не только талантливая исполнительница, но и поэтесса. Женщина изредка делится с поклонниками своим творчеством. Так, на днях Анжелика показала стихотворение, посвященное дочери Лизе, которое растрогало ее подписчиков.

19-летняя дочь известных российских артистов, Леонида Агутина и Анжелики Варум, с 5 лет живет в США . Однако это не мешает маме и дочке иметь тесную связь и любить друг друга даже на таком огромном расстоянии. Девушка унаследовала музыкальный талант родителей, она создала свою группу «Без притяжения» и регулярно выступает на сцене. Анжелика Варум, которая нечасто балует поклонников своими простыми, но очень глубокими стихами, посвятила дочке трогательные строки, раскрывающие характер наследницы.

«Люблю в тебе всё: от защиты сарказмом, От опытно скрытого к сердцу ключа, До мыслей, порою наивных до спазма И Ангела, дремлющего на плечах» Подписчики Анжелики Варум поблагодарили ее за то, что поделилась своим творчеством. Комментаторы отметили, что у артистки определенно есть поэтический талант. Стихотворение про Лизу многим запало в душу. «Только мама может так чувствовать — тонко и глубоко» «Как много смысла в четырех строчках»

«Как пронзительно. Спасибо Вам, что поделились!» «Эти буквы, теперь не просто буквы. Они уже отозвались в человеческом сердце» «Как же я люблю ваши признания в любви! Как своим детям, так и мужу! Невероятные эмоции внутри пробудили эти четыре строчки!» Несмотря на юный возраст, у Лизы Варум уже длительное время есть молодой человек. Однако его внешность многим кажется неоднозначной.