В дом Тейлор Свифт попытался проникнуть неизвестный

Тейлор Свифт придется позаботиться о безопасности своего дома. Кажется, толстый и высокий забор не способен защитить ее от настойчивых поклонников. Сегодня в дом артистки в Беверли Хиллз попытался проникнуть молодой человек. На место инцидента была вызвана полиция, которая и сняла его с забора. Теперь ему грозит шесть месяцев тюрьмы за попытку незаконного проникновения на территорию частной собственности. О личности преступника пока ничего неизвестно.

Дом в Беверли Хиллз Тейлор Свифт приобрела в 2015 году у наследников знаменитого голливудского продюсера Сэмюэля Голдвина и тут же взялась за его реконструкцию. Архитекторы взялись за восстановление деревянных декоративных элементов фасада (решетчатые панели, деревянные ограждения), реконструкцию передней части бассейна до своего первоначального вида. В 2017 году городской совет Беверли-Хиллз одобрил просьбу поп-звезды сделать дом 1934 года постройки исторической городской достопримечательностью.