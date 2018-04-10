В дом Тейлор Свифт попытался проникнуть неизвестный 

Тейлор Свифт придется позаботиться о безопасности своего дома. Кажется, толстый и высокий забор не способен защитить ее от настойчивых поклонников. Сегодня в дом артистки в Беверли Хиллз попытался проникнуть молодой человек. На место инцидента была вызвана полиция, которая и сняла его с забора. Теперь ему грозит шесть месяцев тюрьмы за попытку незаконного проникновения на территорию частной собственности. О личности преступника пока ничего неизвестно.
Дом в Беверли Хиллз Тейлор Свифт приобрела в 2015 году у наследников знаменитого голливудского продюсера Сэмюэля Голдвина и тут же взялась за его реконструкцию. Архитекторы взялись за восстановление деревянных декоративных элементов фасада (решетчатые панели, деревянные ограждения), реконструкцию передней части бассейна до своего первоначального вида. В 2017 году городской совет Беверли-Хиллз одобрил просьбу поп-звезды сделать дом 1934 года постройки исторической городской достопримечательностью.
Голливудские артисты часто становятся жертвами своих фанатов. Так, Милу Кунис на протяжении нескольких лет преследовал некий Стюарт Линн Данн. Он не раз пробирался в ее дом, за что в конечном итоге получил три года тюрьмы. А поклонник Сандры Баллок однажды так напугал ее, пробравшись в дом, что она решила продать жилье и переехать в другой штат.