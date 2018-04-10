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Умершую в нищете Кустинскую облили грязью
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Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
В программе Первого канала "Пусть говорят" вспоминали знаменитую актрису Наталью Кустинскую. В эти выходные секс-символу советского кино должно было исполниться 80 лет.
В студию пришла Тамара Семина, однокурсница и коллега Кустинской. Пожилая женщина очень нелицеприятно высказалась о подруге.
"Умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных, ничтожных женщин, очень падки. Эти женщины глупы, но умны по-женски что ли. И многие так себе, лохушки, а многие очень подлые, мерзкие, отвратительные. Я имею в виду Наталью Кустинскую", — облила грязью умершую товарку Семина.
Такое заявление не понравилось участникам встречи. Более того, гости в студии задались вопросом, почему она так отзывается о своей сокурснице, возможно Кустинская когда-то перешла Семиной дорогу. Тамара Петровна рассказала, что до конца жизни Наталья Николаевна звонила ей и считала близким человеком.
"Мы знаем ее наизусть, и Кустя — предмет для смеха, усмешек, розыгрышей", — вспоминала Семина студенческие годы.
Гости студии вспомнили, о том, что что Наталья Кустинская соперничала с другой популярной артисткой Натальей Фатеевой. Они сыграли подруг в фильме "Три плюс два". Роковая блондинка увела у коллеги мужа, космонавта Бориса Егорова. Вместе они прожили 19 лет.
Наталью Кустинскую нельзя назвать баловнем судьбы. Незадолго до смерти секс-символ советского кино потеряла сына Дмитрия, а до этого похоронила единственного внука. Наследник дважды привлекался к ответственности по делу, связанному с наркотиками.
С течением жизни актриса растеряла свою красоту. В зрелом возрасте Кустинская изменилась до неузнаваемости — она чудовищно располнела.
На внешности Натальи отразились проблемы со здоровьем. У нее был сахарный диабет, ревматизм, перелом позвоночника. Сосед, который жил с Кустинской в одном доме, вспомнил, что Наталья Николаевна злоупотребляла спиртными напитками.
Под конец жизни Кустинская получила серьезную травму. Актриса упала, а нога осталась зажатой в батарее. Наталья Николаевна пролежала 12 часов. Многие поклонники до сих пор не могут поверить, что одна из самых красивых актрис СССР и умерла в одиночестве и нищете.
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