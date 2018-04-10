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Юлия Ковальчук не жалеет денег на платья для дочери
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Юлия Ковальчук не жалеет денег на платья для дочери 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
«У нас тут понимаешь ли полгода через день, а платья-то нет», — написала в своем микроблоге Юлия Ковальчук и выложила снимки многочисленных платьев, которые она отобрала в магазине для дочери. Артистка обратилась к поклонникам и предложила им проголосовать за один из нарядов. Большинству пользователей приглянулось платье с пышной юбкой и короткими рукавами. Стоимость наряда — 12 200 рублей. Учитывая тот факт, что дети растут быстро и, скорее всего, дочь Ковальчук наденет наряд один раз, цена немаленькая. Но Ковальчук на малышку денег не жалеет.
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Недавно Юлия с малышкой вернулись из длительного отдыха в Испании, они провели там почти два месяца. Ковальчук продемонстрировала в отпуске роскошную фигуру, которой могут позавидовать не рожавшие женщины. Артистка не стала лукавить и утверждать, что она ничего не делала, чтобы вернуться в идеальную форму. Юля поделилась своим секретом восстановления: первый месяц она делала упражнение «вакуум», а потом перешла на более интенсивные тренировки. «Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно-качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках», — рассказывала певица в микроблоге.
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