Ещё
Собчак защитила затравленную Рудковскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую. По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка — это право родителей.
"Слушайте, то, что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…" — цитирует Собчак spletnik.ru.
У Ксении есть малолетний сын Платон. Собирается ли ведущая в будущем применять к нему меры физического воздействия Собчак не уточнила.
>> Яна Рудковская призналась в жестоких методах воспитания сына
Добавим, что уже неделю в Сети обсуждают спорное интервью Яны Рудковской телеканалу "Дождь", о методах воспитания их с Евгением Плющенко пятилетнего сына Саши.
"Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень", — призналась жена Плющенко. При этом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с ней строги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?" — рассказала Яна.
Скандал дорос до того, что пятилетнему наследнику продюсера и фигуриста пришлось разъяснять ситуацию. На странице малыша в соцсети появилось видео. Там Саша говорит, что родители его не бьют.
По его словам, близкие никогда не поднимали на него руку.
"Это неправда, но, когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темной комнаты — вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", — поделился малыш.
Дни.ру: последние новости
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем Никита Пресняков выпрыгнул из окна
Комментарии13  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Киев потребовал от Москвы уступок по газу94
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ303
Мэй готова ударить по Сирии148
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»42
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение