Собчак защитила затравленную Рудковскую

Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую. По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка — это право родителей.

"Слушайте, то, что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…" — цитирует Собчак spletnik.ru.

У Ксении есть малолетний сын Платон. Собирается ли ведущая в будущем применять к нему меры физического воздействия Собчак не уточнила.

Добавим, что уже неделю в Сети обсуждают спорное интервью Яны Рудковской телеканалу "Дождь", о методах воспитания их с Евгением Плющенко пятилетнего сына Саши.

"Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень", — призналась жена Плющенко. При этом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с ней строги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?" — рассказала Яна.

Скандал дорос до того, что пятилетнему наследнику продюсера и фигуриста пришлось разъяснять ситуацию. На странице малыша в соцсети появилось видео. Там Саша говорит, что родители его не бьют.

По его словам, близкие никогда не поднимали на него руку.