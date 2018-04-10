Ещё
Волчкова незадолго до смерти отправила послание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анжелика Волчкова незадолго до смерти написала подруге о своем состоянии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За несколько дней до смерти заслуженная артистка России Анжелика Волчкова написала сообщение своей подруге, в котором рассказала о своем состоянии, настроении и планах на будущее, сказала журналистам во вторник директор театра «Школа современной пьесы» Анна Гроголь.
Также в своем письме Волчкова отметила, что она первый раз за все время болезни начала думать о прошлом, что прошлое должно оставаться в прошлом, и спасение не в возвращении, а в создании нового. Единственным вопросом, котором задавалась актриса, хватит ли у неё сил для создания чего-либо нового.
«Но есть ли у меня силы на это сегодня? Нужно начать сначала, но как? Пока размеренность, врачи, покой и медленное течение реки мимо чужих берегов», — написала Волчкова.
В своем письме актриса подчеркнула, что, несмотря на болезнь, она продолжает смотреть вперед и сравнивать свою жизнь с пьесами, в которых часто бывают неожиданные повороты. Актриса выразила надежду, что у нее еще будет возможность выйти на сцену и посмеяться.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Сергея Герасимова. С 1995 года работала в московском театре «Школа современной пьесы» под руководством Райхельгауза.
В 2004 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
Помимо театра, Волчкова активно снималась в кино. Одна из самых известных ее киноработ — роль радиожурналистки Сабины в многосерийном фильме «Возвращение Мухтара». Она также снималась в «Любовных авантюрах», в фильме-спектакле «Чайка. Настоящая оперетка», в сериалах «Громовы. Дом надежды», «Холостяки».
Народная артистка России Анжелика Волчкова скончалась 8 апреля на 48-м году жизни после продолжительной болезни.
РИАМО: последние новости
Анжелика Волчкова незадолго до смерти написала подруге о своем состоянии В Москве аплодисментами проводили в последний путь актрису Анжелику Волчкову Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тыс руб за езду без прав по Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно670
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ188
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам48
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня83
Эрдоган раскритиковал Лаврова160
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение