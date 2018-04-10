Волчкова незадолго до смерти отправила послание

Анжелика Волчкова незадолго до смерти написала подруге о своем состоянии

За несколько дней до смерти заслуженная артистка России Анжелика Волчкова написала сообщение своей подруге, в котором рассказала о своем состоянии, настроении и планах на будущее, сказала журналистам во вторник директор театра «Школа современной пьесы» Анна Гроголь.

Также в своем письме Волчкова отметила, что она первый раз за все время болезни начала думать о прошлом, что прошлое должно оставаться в прошлом, и спасение не в возвращении, а в создании нового. Единственным вопросом, котором задавалась актриса, хватит ли у неё сил для создания чего-либо нового.

«Но есть ли у меня силы на это сегодня? Нужно начать сначала, но как? Пока размеренность, врачи, покой и медленное течение реки мимо чужих берегов», — написала Волчкова.

В своем письме актриса подчеркнула, что, несмотря на болезнь, она продолжает смотреть вперед и сравнивать свою жизнь с пьесами, в которых часто бывают неожиданные повороты. Актриса выразила надежду, что у нее еще будет возможность выйти на сцену и посмеяться.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Сергея Герасимова . С 1995 года работала в московском театре «Школа современной пьесы» под руководством Райхельгауза.

В 2004 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

Помимо театра, Волчкова активно снималась в кино. Одна из самых известных ее киноработ — роль радиожурналистки Сабины в многосерийном фильме «Возвращение Мухтара». Она также снималась в «Любовных авантюрах», в фильме-спектакле «Чайка. Настоящая оперетка», в сериалах «Громовы. Дом надежды», «Холостяки».

Народная артистка России Анжелика Волчкова скончалась 8 апреля на 48-м году жизни после продолжительной болезни.