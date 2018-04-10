Беременная Светлана Лобода снялась для глянца

Еще в начале марта стало известно о том, что 35-летняя Светлана Лобода во второй раз станет мамой. Как и первая дочка, второй ребенок певицы появится на свет в Лос-Анджелесе , куда не так давно улетела знаменитость. Незадолго до своего отъезда Лобода все-таки успела принять участие в фотосессии для одного из российских изданий. В кадре Светлана позирует в простых джинсах и белой футболке, демонстрируя заметно округлившийся живот. «Для меня было важно сохранить секрет», — гласит вынос на обложке.

В интервью певица рассказала, что вдалеке от родины не планирует отдыхать. Ей предстоит несколько съемок, запись альбома и подготовка к грандиозным концертам, которые запланированы на будущую осень. Не будет Лобода и подолгу засиживаться в декрете. По ее словам, помогать с новорожденным малышом, когда он появится на свет, будут профессиональная няня и мама певицы, — сообщает Cosmo.ru

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Что касается отца ребенка, личность мужчины Светлана разглашать не спешит, однако на фотографиях в микроблоге без стеснения демонстрирует внушительных размеров помолвочное кольцо, намекая на скорую свадьбу.