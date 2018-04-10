Ещё
Беременная Светлана Лобода снялась для глянца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беременная Светлана Лобода снялась для глянца 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Еще в начале марта стало известно о том, что 35-летняя Светлана Лобода во второй раз станет мамой. Как и первая дочка, второй ребенок певицы появится на свет в Лос-Анджелесе, куда не так давно улетела знаменитость. Незадолго до своего отъезда Лобода все-таки успела принять участие в фотосессии для одного из российских изданий. В кадре Светлана позирует в простых джинсах и белой футболке, демонстрируя заметно округлившийся живот. «Для меня было важно сохранить секрет», — гласит вынос на обложке.
В интервью певица рассказала, что вдалеке от родины не планирует отдыхать. Ей предстоит несколько съемок, запись альбома и подготовка к грандиозным концертам, которые запланированы на будущую осень. Не будет Лобода и подолгу засиживаться в декрете. По ее словам, помогать с новорожденным малышом, когда он появится на свет, будут профессиональная няня и мама певицы, — сообщает Cosmo.ru.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754585810873586335_249609133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Что касается отца ребенка, личность мужчины Светлана разглашать не спешит, однако на фотографиях в микроблоге без стеснения демонстрирует внушительных размеров помолвочное кольцо, намекая на скорую свадьбу.
Teleprogramma.pro: последние новости
Актер Петренко прозябает в нищете и взывает о помощи Малышева нашла забавными слова Стриженовой о смерти мужа «Это был просто ад»: певица Валерия рассказала, как жила с первым мужем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно672
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ191
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам51
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня84
Эрдоган раскритиковал Лаврова160
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение