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Панин ввел в заблуждение пользователей
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Развратник Панин попал впросак после интимной фотосессии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: vk.com/hypepanin
Алексей Панин обрадовал подписчиков новостью о разблокировке старого аккаунта в Instagram. Артист пригласил пользователей соцсети посетить восстановленный профиль. Поклонники ринулись проверять работоспособность и не смогли туда попасть.
Панин опубликовал видеообращение в своем резервном аккаунте, где сообщил, что его основная страница снова доступна.
"Она сейчас находится в теневом плане, как мне объяснили она видна только моим старым подписчикам, а новым людям она не видна. Скоро она будет видна всем", — поделился артист.
Поклонники с энтузиазмом восприняли известие о разблокировке, многие тут же принялись искать старый аккаунт. "Ура", "Мы рады", "Дайте ссылку", "Алексей, напиши здесь ссылку на старую-плиз", "Ссылку пожалуйста" "Только я почему заблокирова у той страницы", "И я тоже заблокирована" — принялись проверять исправность фолловеры.
Через четверть часа артист удалил сообщение из микроблога. А предыдущая страница так и осталась неактивной. Панин пока не объяснил фанатам, как попал впросак и почему решил, что старый аккаунт вновь в рабочем состоянии.
Напомним, что основная страница звезды была ликвидирована в марте 2018 года. Тогда Алексей опубликовал развратный снимок. На фото артист вместе с любимой женщиной делают селфи голышом.
Впрочем, артист и его возлюбленная не успели насладиться комментариями, оставленными ошеломленными подписчиками — администрация Instagram заблокировала страничку актера. В условиях использования указано, что публикация обнаженных фото недопустима.
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