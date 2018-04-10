Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова застали за объятиями

@fkirkorovОльгу Бузову Филиппа Киркорова застали за объятиямиОльга Бузова (32) о своей личной жизни говорит мало. После известий о том, что телеведущая собирается принять участие в женской версии шоу «Холостяк», разговоры в сети о возможных романах знаменитости поутихли. Однако недавно певица все же заинтриговала поклонников. В сети появились снимки, на которых звезда дурачатся, танцует и мило обнимается с Филиппом Киркоровым (50).

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Апр 2018 в 7:10 PDT Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 7:42 PDT Фанаты засыпали артистов вопросами, и начали гадать, что они делают вместе. Многие предположили, что Ольгу и Филиппа связывает нечто большее, чем дружба. «Король с принцессой!», «Кстати, а почему бы и нет! Достойны друг друга!», «Отлично смотритесь», «Вы что, вместе?», «Красивая пара, поддерживаю!», «Наконец-то достойный мужчина у Оли», — прокомментировали фото интернет-пользователи. Читай также о том, за что Ольга Бузова слезно поблагодарила Филиппа Киркорова?