Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой

Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети. Киркоров опубликовал в своем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершает странные движения.

Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются.

К сожалению, причины такого странного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоров был слишком лаконичен.

Он написал под снимком: "Mission impossible…", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".

Фанатки переполошились и накинулись на Ольгу с критикой.

"Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты с этой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", — писали дамы, уязвленные непостоянством певца.

Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса.