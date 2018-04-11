Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой

Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети. Киркоров опубликовал в своем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершает странные движения.
Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются.
К сожалению, причины такого странного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоров был слишком лаконичен.
Он написал под снимком: "Mission impossible…", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".
Фанатки переполошились и накинулись на Ольгу с критикой.
"Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты с этой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", — писали дамы, уязвленные непостоянством певца.
Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса.
"Филл украсит любую девушку!", "О да) Поп— королева) Отличная получилась бы пара", "Совет да Любовь", "Это любовь", "Вы просто обязаны быть вместе!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), — смеялись подписчики над загадочным дуэтом.