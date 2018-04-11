Ещё
Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram
Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети. Киркоров опубликовал в своем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершает странные движения.
Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются.
К сожалению, причины такого странного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоров был слишком лаконичен.
Он написал под снимком: "Mission impossible…", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".
Фанатки переполошились и накинулись на Ольгу с критикой.
"Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты с этой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", — писали дамы, уязвленные непостоянством певца.
Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса.
"Филл украсит любую девушку!", "О да) Поп— королева) Отличная получилась бы пара", "Совет да Любовь", "Это любовь", "Вы просто обязаны быть вместе!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), — смеялись подписчики над загадочным дуэтом.

Mission impossible… 🕺🏻💃 @buzova86 &@fkirkorov

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Дни.ру: последние новости
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем "Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления465
Небо над Сирией опустело269
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей29
Британия отказалась участвовать в ударе по Сирии30
Украина арестовала еще одно российское судно838
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение