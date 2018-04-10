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«Самая крутая российская актриса»: Ольга Куриленко взволновала поклонников пикантным фото
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«Самая крутая российская актриса»: Ольга Куриленко взволновала поклонников пикантным фото 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Куриленко не редко снимается без одежды для глянца или в кино. Если несколько месяцев назад она публиковала фото топлес авторства своего друга и коллеги Патрика Эван Малдера, то теперь поделилась кадром со съемок в сериале «Город мечты». На снимке полностью обнаженная и, нужно сказать, очень эффектная Куриленко лежит на кровати и загадочно смотрит в камеру. По словам самой Ольги, именно этот проект впоследствии стал для нее одним из самых любимых. Оценили таланты актрисы и ее многочисленные подписчики.
"Чертовски сексуально и красиво", «Самая красивая российская актриса», «Невероятная красота», «Глаз не оторвать», — это лишь малая часть восторженных комментариев, которые оставили пользователи соцсети.
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Подтянутой фигуре 38-летней актрисы и модели действительно можно только позавидовать. Секрет стройности Ольги, по ее же собственным словам, заключается в генах. Во многих интервью Куриленко признавалась, что ест довольно много, но вес при этом не набирает. «Я не делаю никаких упражнений и ем все подряд. Причем ем много. Некоторые говорят: „Как это вообще возможно, чтобы одна девушка ела так много?“ — признавалась знаменитость.
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