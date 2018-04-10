Пара дня: Ольга Бузова и Филипп Киркоров слились в пикантном танце

После того, как Ольга Бузова в начале прошлого года ворвалась в российский музыкальный бизнес и покоряет одну вершину за другой, у нее сложились дружеские отношения с Филиппом Киркоровым . Певица признавалась, что король эстрады делился с ней профессиональными секретами, а также поддерживал ее в начале пути. При каждой встрече Ольга и Филипп фотографируются вместе и делятся совместными фото в Instagram. А в этот же раз артисты решили устроить зажигательные танцы. Серией снимков с Ольгой поделился Филипп. Вот так все начиналось…

… а вот так уже все продолжилось.

Ольга слишком близко прижимается к Филиппу, а тот, в свою очередь, держит руки также на интимных частях тела своей партнерши по танцам. После увиденного мнения фолловеров в комментариях разделились: одни оценили этот тандем двух творческих личностей, другие же отметили, что после этого поста им захотелось отписаться.

К слову, сейчас на ТНТ идет кастинг в женскую версию шоу «Холостяк» с Бузовой в главной роли. Потенциальным кандидатам стоит взять на заметку: эта девушка любит зажигать и танцевать.

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Фото:Instagram