Концерт известной певицы в Приморье омрачило это

На концерте известной певицы Ирины Дубцовой в Находке понадобилась эвакуация зрителей из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщает PRIMPRESS.

Об инциденте звезда написала на своей странице в Instagram. По словам Дубцовой, все произошло в самом начале выступления, когда играла четвертая песня.

«В зале сработала пожарная тревога. Конечно, все мы испугались. Но как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками!», — отметила певица.

По ее словам, после того, как охрана проверила зал и сообщила, что опасности нет, абсолютно все зрители вернулись, и концерт был продолжен.

«Спасибо всем вам за любовь, за аплодисменты, за цветы и за аншлаг», — добавила Дубцова.

Как выяснилось, сигнализация сработала из-за сценического дыма.

