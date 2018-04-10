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Концерт известной певицы в Приморье омрачило это
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Концерт известной певицы в Приморье омрачило это 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
На концерте известной певицы Ирины Дубцовой в Находке понадобилась эвакуация зрителей из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщает PRIMPRESS.
Об инциденте звезда написала на своей странице в Instagram. По словам Дубцовой, все произошло в самом начале выступления, когда играла четвертая песня.
«В зале сработала пожарная тревога. Конечно, все мы испугались. Но как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками!», — отметила певица.
По ее словам, после того, как охрана проверила зал и сообщила, что опасности нет, абсолютно все зрители вернулись, и концерт был продолжен.
«Спасибо всем вам за любовь, за аплодисменты, за цветы и за аншлаг», — добавила Дубцова.
Как выяснилось, сигнализация сработала из-за сценического дыма.
A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Apr 10, 2018 at 4:59am PDT
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