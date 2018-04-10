Стас Пьеха осенью выпустит новый сборник стихов

"Я думаю, если брать логику, третий сборник (стихов — ред.) выйдет к осени", — отметил он. Артист подчеркнул, что почти все тексты, которые должны войти в книгу, опубликованы на его странице в Instagram под хэштегом #СтихиПьехи.

По словам артиста, он «тренируется стихами».

"Это как спортсмен, который занимался долгое время акробатикой, допустим, профессионально. Потом бросил. Но, понимая, что весь его организм заточен на то, чтобы быть спортсменом, и что он посыплется, если он перестанет (заниматься спортом — ред.)… Если я раньше писал каждый день стихи, сейчас иногда пишу, понимая, что надо их писать… Я пишу и буду писать, потому что знаю, как это делается, просто у меня все меньше и меньше желания", — признался Пьеха.