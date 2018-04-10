Петренко рассказал о безработице и нищите

Актер Алексей Петренко , известный по сериалам и музыкальным клипам, рассказал в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым , что живет в ночлежке. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Еще недавно Петренко был востребованным актером, но вот уже несколько месяцев, как он сидит без работы и топит свои беды в бутылке спиртного.

«Спиртное — способ уйти в нирвану, но когда возвращаешься из этого состояния, становится тошно», — откровенничает Алексей в эфире программы «Прямой эфир».

Отсутствие работы актер объясняет творческим характером и «слабостями», называет себя «иногда пьющим» и просит принимать его таким, как он есть.

Коллеги Петренко, появившиеся в студии у Андрея Малахова, пришли к мнению, что работу актеру не предлагают именно из-за пагубного пристрастия к алкоголю.

В свою очередь Алексей пообещал больше не возвращаться к спиртному.