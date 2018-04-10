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Петренко рассказал о безработице и нищите
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Петренко рассказал о безработице и нищите 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из выпуска программы
Актер Алексей Петренко, известный по сериалам и музыкальным клипам, рассказал в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, что живет в ночлежке. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Еще недавно Петренко был востребованным актером, но вот уже несколько месяцев, как он сидит без работы и топит свои беды в бутылке спиртного.
«Спиртное — способ уйти в нирвану, но когда возвращаешься из этого состояния, становится тошно», — откровенничает Алексей в эфире программы «Прямой эфир».
Отсутствие работы актер объясняет творческим характером и «слабостями», называет себя «иногда пьющим» и просит принимать его таким, как он есть.
Коллеги Петренко, появившиеся в студии у Андрея Малахова, пришли к мнению, что работу актеру не предлагают именно из-за пагубного пристрастия к алкоголю.
В свою очередь Алексей пообещал больше не возвращаться к спиртному.
 Ещё 3 источника 
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