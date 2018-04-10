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Актер Петренко прозябает в нищете и взывает о помощи
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Актер Петренко прозябает в нищете и взывает о помощи 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В свое время Алексей Петренко снимался в клипах многих отечественных знаменитостей: Ольги Бузовой, Сергея Пархоменко и других, а также в эпизодах многих популярных сериалов, однако в последние месяцы актера практически никуда не приглашают. Из-за отсутствия денег он вынужден жить в ночлежке среди маргиналов. Дабы справится с негативными эмоциями, Петренко злоупотребляет алкоголем. "Спиртное — способ уйти в нирвану, но, когда возвращаешься из этого состояния, становится тошно", — говорит Алексей и добавляет, что готов лечиться.
Андрей Малахов пригласил Петренко в студию программы "Прямой эфир", чтобы каким-то образом помочь актеру и приятелю.
"Леш, ты же был востребованным, занятым человеком. Что случилось, что сейчас происходит?", — задал ведущий вопрос своему герою. "Как и любой творческий человек я подвержен слабостям. Нужно принимать меня таким, какой я есть. Да, я, может быть, иногда пьющий. И так далее… — поделился Алексей.
В студии также появились друзья и коллеги Петренко, которые рассказали, что на работу его не берут именно из-за злоупотребления алкоголем, ведь даже на съемках он в первую очередь думает о спиртном. "Ну что же ты так? Я тебе сочувствую», — обратилась к Петренко Вера Кувшинова, которая часто работала с Алексеем на съемочной площадке.
Впрочем, были и те, кто поддержал актера. Так, автор хита "Белая стрекоза любви" уверен, что творческих людей разрушает не алкоголь, а критика. К слову, незадолго до съемок в программе Малахова Петренко попал в одну из столичных клиник. «У него до сих пор сохраняется состояние интоксикации. Нам пришлось очень сильно постараться, чтобы он попал на съемки», — сообщил в эфире генеральный директор «Клиники доктора Бучацкого» Евгений Бучацкий. В свое оправдание Петренко пообещал больше не возвращаться к пагубной привычке и поблагодарил редакторов "Прямого эфира" за помощь.
Напомним, что в прошлом году в аналогичной ситуации оказалась и телеведущая Дана Борисова. Именно стараниями Андрея Малахова, который на тот момент работал в передаче "Пусть говорят", ее удалось отправить на лечение от наркозависимости в Таиланд, где Борисова находилась около полугода. К счастью, Дану удалось спасти, постепенно она вернулась к обычной жизни.
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