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Загорелся дом солиста Uma2rman
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В Подмосковье загорелся дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Дом одного из солистов группы Uma2rman Сергея Кристовского загорелся в коттеджном поселке в Красногорском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщила PR-директор группы Юлия Сажина.
"Информация соответствует действительности, дом Сергея Кристовского пострадал, пожарные работают на месте возгорания. Никто из людей не пострадал. Это совместный таунхаус с домом нашего концертного директора Евгении Лазаревской: ее дом выгорел полностью, дом Сергея еще тушат", — сказала собеседница агентства.
Сажина добавила, что причина возгорания пока неизвестна.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС сообщили, что в подмосковном поселке Гаврилково на площади 400 кв. м загорелись таунхаусы.
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