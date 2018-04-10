Состояние Самойловой резко ухудшилось

Состояние парализованной Самойловой резко ухудшилось

Певица Юлия Самойлова подхватила грипп. Из-за наследственного заболевания, от которого страдает исполнительница, инфекция начала развиваться с серьезными осложнениями.

О резком ухудшении здоровья артистки рассказал осведомленный источник. Он объяснил, что из-за болезни Самойлова не смогла достойно выступить на вечеринке, посвященной "Евровидению".

"Дело в том, что накануне мероприятия Юлию подкосил грипп, она не долечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше — голосовые связки ослабли", — цитирует его Telegram-канал Super. Помешало Самойловой и то, что она не успела проверить звук и как следует настроить микрофоны перед выступлением.

Официально артистка не комментировала информацию о тяжелом гриппе. В российском оргкомитете "Евровидения" не стали высказываться по этому поводу. Специалисты отметили, что попытка парализованной певицы представить честь нашей страны на этом конкурсе — уже подвиг.

Напомним, что Самойлова страдает от страшного генетического заболевания — спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана. Она уже давно прикована к инвалидному креслу.