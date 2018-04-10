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Ларису Гузееву на снимке 28-летней давности сравнили с Жанной Фриске
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Ларису Гузееву на снимке 28-летней давности сравнили с Жанной Фриске 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущая шоу «Давай поженимся» часто делится семейными фото в соцсетях. Она старается быть активным пользователем Сети, поэтому даже невесту своего сына не так давно поздравила, посвятив ей пост. Также Лариса Гузеева вступает в диалог с поклонниками, а иногда и защищает коллег, на которых обрушивается критика. Сама телеведущая последнее время вызывает у фанатов лишь чувство восхищения, так как она заметно постройнела. Наряды артистки также приводят ее поклонников в полный восторг.
Сегодня Гузеева решила вновь порадовать своих подписчиков архивным снимком. Знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена в 30 лет. На черно-белом кадре телеведущая позирует с короткой стрижкой в вечернем платье. Образ дополняет повязка из ткани, которая украшает ее голову. Поклонники были поражены тому, как за минувшие годы изменилась Лариса. Некоторые отметили, что с годами она стала выглядеть еще привлекательнее, но архивное фото произвело на многих неизгладимое впечатление.
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"Да, я вас не узнала даже, такая женщина вамп", «Красотка..и сейчас хороша!», «Лариса, вы в любом возрасте красавица!», «Принцесса Диана!», «На Жанну Фриске так похожи», — стали комментировать фото подписчики. Многие сошлись во мнении, что Гузеева в молодости была копией известный певицы Жанны Фриске, а другие нашли у нее общие черты с грузинской актрисой Ией Нинидзе.
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