Ларису Гузееву на снимке 28-летней давности сравнили с Жанной Фриске

Ведущая шоу «Давай поженимся» часто делится семейными фото в соцсетях. Она старается быть активным пользователем Сети, поэтому даже невесту своего сына не так давно поздравила, посвятив ей пост. Также Лариса Гузеева вступает в диалог с поклонниками, а иногда и защищает коллег, на которых обрушивается критика. Сама телеведущая последнее время вызывает у фанатов лишь чувство восхищения, так как она заметно постройнела. Наряды артистки также приводят ее поклонников в полный восторг.

Сегодня Гузеева решила вновь порадовать своих подписчиков архивным снимком. Знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена в 30 лет. На черно-белом кадре телеведущая позирует с короткой стрижкой в вечернем платье. Образ дополняет повязка из ткани, которая украшает ее голову. Поклонники были поражены тому, как за минувшие годы изменилась Лариса. Некоторые отметили, что с годами она стала выглядеть еще привлекательнее, но архивное фото произвело на многих неизгладимое впечатление.

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