«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине

«Это был просто ад»: певица Валерия рассказала, как жила с первым мужем

Мужчина выпустил книгу, в которой рассказал некоторые истории о певице. В частности он написал, что уговорил поступить Валерию в институт и якобы мама артистки решила, что он выгодная партия для ее дочери. Однако певица опровергла его слова, заверив, что в любом случае приехала бы в Москву поступать, так как хотела учиться в МГУ на историческом факультете. По ее словам, Леонид только сообщил ей о том, что в Гнесиных можно поступить и стать артистом. Мама Валерии подтвердила ее слова, а также отметила, что до последнего считала первого супруга дочери замечательным человеком, пока он не выпустил книгу.

КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ

"Ярошевскому было очень тяжело пережить мой успех", — считает певица.

По ее словам, их свадьба с музыкантом была очень скромная, так как семья ее избранника не хотела тратить много денег. Затем им проходилось жить в комнате у знакомых. "Позже мы сняли жуткий дом в Подмосковье . Чтобы ездить в институт мне проходилось вставать в пять утра. А в этом доме умерла недавно бабушка и все было таким грязным и засаленным", — поделилась артистка воспоминаниями о первом годе брака. По ее словам, там они прожили некоторое время. "Это был просто ад", — заключила она.

СВАДЬБА ВАЛЕРИИ И ЯРОШЕВСКОГО / ФОТО: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ

Валерия считает, что она рассталась бы с первым мужем в любом случае, так как ей не хотелось быть "нянькой взрослому мужчине". Леонид же считает, что их разлучил другой мужчина. Ранее он делился воспоминаниями о том, как певица отпрашивалась у него на свидание. Валерия же отметила, что на тот момент они уже пол года не жили вместе. По ее словам, уже тогда Яношевскому было все равно на их отношения. Второй брак Валерии также оказался неудачным. Шульгин подымал на нее руку. В какой-то момент она даже думала, что возлюбленный изменится после венчания в храме, но эти предположения оказались ошибочными, об этом она рассказала Корчевникову.