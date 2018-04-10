Анна Нетребко показала невесту своего девятилетнего сына

Анна Нетребко шесть лет встречалась с баритоном Эрвином Шроттом , от которого родила сына Тьяго. Уже третий год оперная дива счастлива в браке с тенором Юсифом Эйвазовым . 46-летняя артистка живет заграницей, но часто бывает в России . Так в феврале она посетила Большой театр в компании нескольких своих коллег, чтобы поддержать возлюбленного, который в тот день выступал на сцене.

Сейчас Нетребко находится в Лондоне, где на днях отметила Пасху. Она опубликовала видео, на котором ее поздравляет белокурая маленькая девочка. Оказалось, что это невеста ее девятилетнего сына. «Наша будущая невестка… хорошо, как скажешь! Будем чокаться яйцами», — написала оперная дива и добавила: «Девушка моего сына Тьяго поздравляет нас с Пасхой». Поклонники пришли в восторг от юной избранницы малыша.

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"Прелестная девчонка, умничка!", «Какая прелесть, просто умиление», «Мальчишки в этом возрасте выбирают все правильно!», — прокомментировали пост подписчики. По некоторой информации, девочка приходится дочерью друзьям Анны и Юсифа Эйвазова. Нетребко часто публикует фото и видео со своим наследником. Она очень рада тому, что мальчик неплохо поет, хотя пять лет назад врачи утверждали, что он не сможет даже говорить, так как у него обнаружили серьезную болезнь — аутизм. Однако Тьяго разговаривает на двух языках, поет, а также ведет вполне обычный образ жизни.

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