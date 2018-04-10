Солистка «Фабрики» уехала в деревню рубить дрова

В своем Instagram Саша Савельева рассказала про возможности русской женщины.

Кажется, звезды живут только гламурной жизнью. Но все не совсем так: оказывается, селебрити можно встретить даже в деревне. Например, звезда группы «Фабрика» Саша Савельева уехала в деревню, чтобы… рубить дрова! По крайней мере, так подумали подписчики ее Instagram после новой фотографии певицы.

«Русская женщина и дров наколоть может!» — подписала фото Саша Савельева. Правда, по наряду девушки заметно, что в деревне она не частый гость и надолго там не останется.

«Правильно! Настоящая женщина, как говорится, должна уметь и шелка носить, и глину месить!» — поддержали подписчики звезду. «А еще русская женщина может пахать землю», «Отличные слова, красавица».

Напомним, с 2002 года после «Фабрики звезд» Саша Савельева стала солисткой одной из самых популярных женских групп «Фабрика». В прессе появлялись слухи и о том, что Саша решила начать сольную карьеру, но пока звезда остается в составе группы, продюсированием которой занимается Игорь Матвиенко

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