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Никита Пресняков выпрыгнул из окна
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Никита Пресняков выпрыгнул из окна 

Дни.ру 2 часа назад
Певец не внял предупреждению об опасности. И решил рискнуть.
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с детства любил экстремальные развлечения.
"Мы были дикими поклонниками передачи Jackass на MTV, где чудаки проделывали всякие штуки. Каждая начиналась с предупреждения: "Не пытайтесь повторить". Это, конечно, нас не останавливало", — рассказал он.
"Сейчас в местах, где мы гуляли, все застроено, а раньше было много заброшенных особняков. Мы лазили, вызывали признаков. Однажды затащили ржавую кровать с натяжной сеткой — прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено, — улыбнулся Пресняков. — У одного чувака была простенькая камера, и он снимал все эти упражнения. Потом продал СМИ кассету за бутылку пива и чипсы".
Прыжки из окна для Преснякова остались без последствий, но он продолжил испытывать судьбу.
"Помню, я долго подбирался к тому, чтобы съехать (на скейте. — Прим. ред.) с пятиметровой отвесной стены. Хафпайп — это два метра во вертикали, потом ты выкатываешься на горизонталь. Я ставил доску на край рампы и мог часами смотреть, как ребята съезжают. А однажды пересилил страх и поехал. До сих пор помню адреналин и тот момент решительности, который подтолкнул меня сделать шаг", — цитирует Преснякова журнал Hello!
А недавно случилось несчастье — в скейт-парке певец все-таки серьезно повредил ногу. Поролоновая яма, куда он приземлялся, оказалась недостаточно мягкой. "Нет-нет, таких парков мало. Еще не хватало, чтобы закрыли! Я без претензий", — отметил Пресняков.
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