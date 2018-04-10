Экс‐участник «Дома‐2» Степан Меньщиков поборется за сердце Бузовой 

В скором времени ТНТ запустит новый проект «Замуж за Бузову». Главной героиней реалити станет, конечно, Ольга Бузова. Степан Меньщиков, который также стал известен благодаря проекту «Дом‐2», заявил о своем намерении побороться за сердце Бузовой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Степан Меньщиков заявил, что на предстоящем реалити-шоу хочет признаться Ольге Бузовой в любви и сделать ее по-настоящему счастливой.
Сама Бузова пока никак не отреагировала на новость об участии Степана в шоу. Однако телеведущая не раз признавалась, что устала быть сильной женщиной и хочет вновь обрести любовь.
Почти год я нахожусь одна. Я не робот, я — женщина. У меня нет времени на личную жизнь, я постоянно снимаюсь, гастролирую, занимаюсь бизнесом, и поэтому я решила дать свое согласие на участие в новом шоу телеканала ТНТ — Ольга Бузова.
ТНТ объявил кастинг парней, которые будут завоевывать Ольгу Бузову. Создатели проекта ищут амбициозных и состоявшихся в разных профессиях мужчин от 18 до 40 лет.
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал Ольгу Бузову. Певец заявил, что телеведущая понятия не имеет, как работает криптовалюта. Также он назвал Ольгу «пирожком ни с чем». Не обошел стороной Лоза и вокальные данные Бузовой. По мнению артиста, она просто популярна, а «популярным может быть все что угодно».