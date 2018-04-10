Козловский получил похвалу за свой фильм

Защитник "Челси" Давид Луиз в Инстаграме опубликовал фотографию с просмотра фильма "Тренер" российского актера и режиссера Данилы Козловского. Бразилец отметил, что ему понравилась картина.
"Какой отличный фильм, показывающий любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей, — написал Луиз. — Поздравляю, бро, Данила Козловский!"
Отметим, что Козловский, для которого "Тренер" — дебют в качестве режиссера, посещал домашний стадион "синих" "Стэмфорд Бридж", а также общался с главным тренером лондонцев Антонио Конте и игроками команды.
Ранее актер говорил, что в финале его фильма российская команда сыграет с английской в Еврокубке на домашнем стадионе "Челси".