Кэтрин Зета-Джонс в смелом наряде вывела в свет свою 14-летнюю красавицу-дочь

Кэтрин Зета-Джонс посчитала, что ее 14-летняя дочь Кэрис уже достаточно взрослая, чтобы начать приобщаться к светской жизни, и взяла ее с собой на вечеринку Dolce & Gabbana в Нью-Йорке . Конечно же, обе выбрали себе наряды именно этой марки. 48-летняя актриса была одета в смелое и соблазнительное кружевное платье с корсетом и эффектным декольте, а ее дочь предпочла надеть оригинальный топ с цветочной аппликацией, позволивший продемонстрировать ее хрупкие плечи, и черные атласные брюки. Обе предпочли дополнить образ изящными черными босоножками на высоком каблуке.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754168045336405353_6424378308"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Неудивительно, что яркая и эффектная Кэрис моментально стала центром внимания. Девушка взяла от своих знаменитых родителей все самое лучшее. Ей уже пророчат карьеру модели и поговаривают, что у Лили Роуз-Депп и Кайи Гербер скоро появится серьезная конкурентка. Что касается самой вечеринки, то она состоялась в Линкольн-центре, где дизайнеры представили свою новую коллекцию женской одежды Alta Moda. Видео с мероприятия актриса опубликовала в своем Instagram.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753331149809251398_1560120233"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);