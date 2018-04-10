51-летняя Холли Берри раскрыла секрет своей идеальной физической формы

Холли Берри 51 год, но никто не сможет об этом догадаться, если не заглянет в ее документы. Голливудская актриса всегда поражает поклонников своим стройным телом и моложавым видом. При этом за плечами у звезды несколько браков. Она воспитывает дочь Налу и сына Масео. В прошлом году знаменитость закрутила роман с 35-летним продюсером Алексом Да Кидом. Они вместе отдыхали на Бора-Бора, но в конце прошлого года его видели с другой девушкой, поэтому поклонники уверены, что Холли снова свободна.

Черная полоса в личной жизни никак не отразилась на самой актрисе. Она по-прежнему сногсшибательно выглядит и публикует красочные фото в Сети. Последнее время Берри отдыхает в Малибу и публикует снимки, на которых демонстрирует невероятную пластику. Многие свои посты она посвящает йоге и медитации. Специалисты уверяют, что звезда не может бегать, поэтому заставляет себя делать другие нужные упражнения. «Благодаря вам я бросила себе вызов», — с благодарностью написала она поклонникам. Фанаты делятся со знаменитостью новыми асанами, чем помогают ей разнообразить занятия.

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Холли занимается в тренажерном зале пять раз в неделю. Много времени она уделяет упражнениям на укрепление ног и мышц ягодиц. Актриса легко отжимается, а также не прочь побоксировать. На такое количество тренировок необходимо большое количество энергии, которую Берри черпает из правильного питания. В ее рационе много жиров, достаточное количество белков и очень мало углеводов, об этом артистка рассказала поклонникам в соцсетях, сообщает EG.ru . Все это помогает актрисе держать себя в идеальной форме.

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