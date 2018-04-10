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Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
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Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: РИА Новости
На днях появилась информация о том, что в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не так все гладко, как кажется со стороны. А теперь стало известно, что гламурная блондинка отправилась в Америку, причем совсем не с семьей.
Лишь буквально на днях Ксения Собчак умиляла всю страну фотографиями с семейного отдыха в Таиланде, однако теперь телеведущая резко сменила пластинку. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения опубликовала снимки, сделанные в Америке.
"Потому что мы — банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash ❤️❤️, что нас собрала в пучок:))) Дружба — странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы — все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор — догадайтесь сами 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Ксения Собчак в подписи к фото, на котором запечатлена со своими подружками Матильдой Шнуровой, Оксаной Лаврентьевой, Никой Белоцерковской.
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому путешествию телеблондинки. В частности, одни поклонники язвительно напомнили Ксении ее недавние обещания относительно свалки в Волоколамске.
"Ну вот и блондинка в шоколаде проснулась… а то все костюмчики аля старая мымра)))", "Прилетели в Волоколамск, закрывать свалку", "И всей толпой в Ядрово. Как обещали…", "а кто-то обещал закрыть мусорный полигон Ядрово, через неделю..)))))))" — высказались комментаторы.
Другие обратили внимание на отсутствие в компании мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и сына Платона.
"А где семья? Все отдохнули вместе для виду и хватит?", "Сменила Виторгана на подружек", "а где муж?", "Где Максим? Реально расстались?" — завалили вопросами телеведущую фанаты.
Напомним, в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган переживают сложный период в семейной жизни.
"С одной стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много время уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут есть небольшая угроза разрыва отношений", — заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
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