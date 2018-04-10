Стала известна настоящая фамилия скончавшейся Волчковой 

Подруга скончавшейся актрисы Анжелики Волчковой назвала порталу «Дни.ру» ее настоящую фамилию.
По ее словам, при рождении артистка получила фамилию Тютикова, а сменить ее решилась, став актрисой, так как девичья фамилия казалась ей недостаточно «звучной».
«Она советовалась со мной по этому поводу», — рассказала подруга.
Также она отметила, что фамилия Волчкова не была псевдонимом актрисы, так как она сменила паспорт и все другие документы.
Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля в возрасте 47 лет. Причиной ее смерти стал рак желудка.
Волчкова окончила театральное отделение Саратовской государственной консерватории и ВГИК, была ведущей актрисой московского театра «Школа современной пьесы», где сыграла роли в таких спектаклях, как «Бабий дом», «Русское варенье» и «Ночь с незнакомцем». Кроме того, Волчкова известна ролями в сериалах «Возвращение Мухтара», «Громовы. Дом надежды» и «Лондонград», а также в фильме Станислава Говорухина «Артистка».