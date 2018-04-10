Стала известна настоящая фамилия скончавшейся Волчковой

Подруга скончавшейся актрисы Анжелики Волчковой назвала порталу «Дни.ру» ее настоящую фамилию.

По ее словам, при рождении артистка получила фамилию Тютикова, а сменить ее решилась, став актрисой, так как девичья фамилия казалась ей недостаточно «звучной».

«Она советовалась со мной по этому поводу», — рассказала подруга.

Также она отметила, что фамилия Волчкова не была псевдонимом актрисы, так как она сменила паспорт и все другие документы.

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля в возрасте 47 лет. Причиной ее смерти стал рак желудка.