«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма

«Я страдаю от ненависти к тебе»: Хлоя Морец эмоционально отреагировала на измену Бруклина Бекхэма

На днях стало известно, что Бруклин Бекхэм бросил свою возлюбленную — актрису Хлою Морец . Папарацци застукали молодого человека целующимся с начинающей моделью Лекси Вуд. Для поклонников пары Бекхэм-Морец это стало настоящим шоком, ведь все были уверены, что они скоро поженятся. Более того, еще недавно сам Бруклин просил Хлою любить его вечно! Рассматривая фотографии и пытаясь понять, чем же Лекси лучше Хлои, фанаты ждали реакции самой Морец.

Для 21-летней актрисы измена возлюбленного стала настоящим ударом. В своих Stories в Instagram звезда поделилась скриншотом песни американской хип-хоп певицы Карди Би Be Careful («Будь осторожен»). В ней певица рассказывает об измене своего бойфренда. И эта композиция как нельзя лучше отражает нынешнее состояние и настроение Хлои. В песне есть следующие строчки:

Я страдаю от ненависти к тебе, но любить тебя еще хужеВсе так резко закончилось, мы начинаем жить по-другомуНаучи меня быть таким, как ты, потому что я не могу плюнуть на всеЛегко спутаться с кем-то еще, хочу, чтобы эти чувства растаяли

Будто бы специально для Хлои Карди Би написала и пару строк о сопернице:

Скажи мне, это что, из-за любви у тебя в голове теперь творится фигня?Ты хочешь, чтобы в твоей постели была какая-то случайная с**а?Она даже не знает твоей фамилии, присматривай за ней, она может украсть твою цепочку

Помимо скриншота, актриса также выложила в Instagram подборку своих самых удачных фотографий. «Хлоя, ты потрясающая», «Забудь Бруклина», «Оставь его, ты заслуживаешь большего», «Ты самая красивая актриса и модель в мире», «Желаю тебе встретить мужчину, который будет обращаться с тобой как с женщиной, а не как с игрушкой», — поддержали свою любимицу фанаты.