Ещё
Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попавшая в больницу Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи о том, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певица заявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников.
"Ох… Призываю не верить этому. Мне действительно позвонил журналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я и попросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковку самых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке… А потом я отдала ему деньги. Вот, собственно, и вся история", — пояснила звезда.
Также Эдита Станиславовна отметила, что не считает, что родственники покинули ее. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", — цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".
Напомним, ранее в Сети распространялись сплетни о том, что журналисты федерального телеканала были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств, так как никто из близких не смог найти пары часов для помощи знаменитой родственнице.
О том, что народную артистку госпитализировали стало известно 4 апреля 2018 года. По словам певицы, медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.
Интересно, что лежит певица в отделении кардиологии. По ее словам, в больнице просто нет отделения для пациентов с хроническим бронхитом, поэтому туда ее и отправили. Как писали Dni.Ru, в больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с обычными гражданами.
Дни.ру: последние новости
Циничный Павел Табаков взбесил народ Максим Галкин поделился личной трагедией "Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ66
Сбербанк выступил с заявлением487
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече183
Дело Скрипаля завернуло в Сирию236
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1262
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение