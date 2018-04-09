Юная дочь Анастасии Волочковой выглядит в купальнике не хуже своей знаменитой мамы

Teleprogramma.pro уже рассказывала о звездных наследницах, которые буквально наступают своим родителям на пятки. Не исключение и единственная дочь балерины Волочковой. С каждым годом Ариадна становится все краше. Подтверждение тому, пляжные фотографии девушки, опубликованные в микроблоге. В кадре дочь Анастасии позирует в разных купальниках, демонстрируя спортивную фигуру. Выглядит Ариадна не вульгарно, как это иногда бывает с ее мамой, а женственно и очаровательно.

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«Красавица, Ариша! Хорошего отдыха!», «Красивое фото! И ты очень красивая!», «Очень милая девушка», «Как ты повзрослела, Ариша», «Красивая девочка», — восхищаются подписчики Аридны. За ее жизнью в Instagram, к слову, следят 35 тысяч пользователей.

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Интересно, что глядя на маму, Ариадна также мечтает о популярности. Девочка не только занимается танцами, но и развивает навыки пения. Волочкова наследницу только поддерживает и делает для ее успеха все от себя зависящее.