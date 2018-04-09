Ещё
Юная дочь Анастасии Волочковой выглядит в купальнике не хуже своей знаменитой мамы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юная дочь Анастасии Волочковой выглядит в купальнике не хуже своей знаменитой мамы 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже рассказывала о звездных наследницах, которые буквально наступают своим родителям на пятки. Не исключение и единственная дочь балерины Волочковой. С каждым годом Ариадна становится все краше. Подтверждение тому, пляжные фотографии девушки, опубликованные в микроблоге. В кадре дочь Анастасии позирует в разных купальниках, демонстрируя спортивную фигуру. Выглядит Ариадна не вульгарно, как это иногда бывает с ее мамой, а женственно и очаровательно.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1751522493128303093_1611247663"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Красавица, Ариша! Хорошего отдыха!», «Красивое фото! И ты очень красивая!», «Очень милая девушка», «Как ты повзрослела, Ариша», «Красивая девочка», — восхищаются подписчики Аридны. За ее жизнью в Instagram, к слову, следят 35 тысяч пользователей.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753831396159392876_982406948"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Интересно, что глядя на маму, Ариадна также мечтает о популярности. Девочка не только занимается танцами, но и развивает навыки пения. Волочкова наследницу только поддерживает и делает для ее успеха все от себя зависящее.
Teleprogramma.pro: последние новости
Мазур спасла Цымбалюк-Романовскую от ареста «Призываю не верить этому»: Эдита Пьеха высказалась по поводу конфликта с родственниками Дайнеко продолжает эпатировать публику откровенными нарядами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением239
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня58
Первые плоды санкций США. Что будет дальше914
Эрдоган нацелился на Донбасс326
Галкин поделился личной трагедией31
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение