Сын Табакова взбесил народ

Циничный Павел Табаков взбесил народ

Актер Павел Табаков разгневал поклонников своей выходкой в Сети. По мнению фанатов, молодой мужчина не соблюдает траур по умершему отцу.

Павел опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена только половина его лица. Лоб и шея мужчины густо выпачканы бутафорской кровью. Никакой подписи под снимком молодой человек не оставил.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) 7 Апр 2018 в 10:37 PDT Подписчики разошлись во мнениях, что же означает странный пост. В любом случае некоторым фолловерам этот снимок показался неуместным, по их мнению, траур по Олегу Табакову еще не закончился. "После смерти отца можно вести себя по другому (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Какой цинизм, весь в мать", "Паш, ты нормальный?", — писали разгневанные поклонники. На придирки пользователей соцсети Табаков-младший никак не отреагировал.

Отметим, что Павел учувствует в съемках фантастического фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" (другое написание — "Empire V"). Там он сыграет главную роль — новоиспеченного вампира. Видимо "окровавленный" пост в социальных сетях — это не что иное, как фотография с бэкстейджа.

Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение — он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного приступа.