Бузова заинтриговала поклонников танцами с Киркоровым

Только недавно поклонники обсуждали голые фото маленькой Бузовой , опубликованные ее отцом, теперь же Ольга снова создала шумиху в соцсетях. Девушка опубликовала интригующее видео, где она танцует вместе с Филиппом Киркоровым . В кадре страстные танцы исполняются под песню короля поп-музыки «Цвет настроения синий».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

10 Апр 2018 в 1:09 PDT Видео, набравшее за сутки более трех миллионов просмотров, дало почву для размышлений. Поклонники гадают, какой новый проект готовит Бузова, однако детали совместной работы звезды не раскрывают, пишет издание «ОК-magazine».

Стоит отметить, что Бузова очень трепетно относится к творчеству Киркорова, она даже не раз говорила, что мечтает записать дуэт с артистом.