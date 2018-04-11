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Бузова заинтриговала поклонников танцами с Киркоровым
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Бузова заинтриговала поклонников танцами с Киркоровым 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Только недавно поклонники обсуждали голые фото маленькой Бузовой, опубликованные ее отцом, теперь же Ольга снова создала шумиху в соцсетях. Девушка опубликовала интригующее видео, где она танцует вместе с Филиппом Киркоровым. В кадре страстные танцы исполняются под песню короля поп-музыки «Цвет настроения синий».
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
10 Апр 2018 в 1:09 PDT  Видео, набравшее за сутки более трех миллионов просмотров, дало почву для размышлений. Поклонники гадают, какой новый проект готовит Бузова, однако детали совместной работы звезды не раскрывают, пишет издание «ОК-magazine».
Стоит отметить, что Бузова очень трепетно относится к творчеству Киркорова, она даже не раз говорила, что мечтает записать дуэт с артистом.
Напомним, в декабре 2016 года Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. И девушка с головой окунулась в мир шоу-бизнеса. Покорив музыкальный олимп, ведущая проекта «Дом-2» занялась дизайном одежды, стала сниматься в кино и играть в театре, с первого апреля появился телеканал «БузоваTV». А недавно стало известно, что Бузова создает собственную криптовалюту.
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