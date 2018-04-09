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«Я ужасно перенервничала»: Юлия Самойлова оправдалась за неудачное исполнение песни для «Евровидения»
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«Я ужасно перенервничала»: Юлия Самойлова оправдалась за неудачное исполнение песни для «Евровидения» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Однако первое живое выступление певицы с песней I Won't Break подверглось масштабной критике в соцсетях. Похоже, отметившая 7 апреля 29-й день рождения Юлия Самойлова была настолько задета реакцией слушателей, что опубликовала несколько постов с одним и тем же текстом:
Финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоится в Лиссабоне 12 мая. А ты будешь болеть за Юлию Самойлову? Как тебе премьера ее live-песни?
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Фото:Instagram
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