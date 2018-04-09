«Я ужасно перенервничала»: Юлия Самойлова оправдалась за неудачное исполнение песни для «Евровидения» 

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Актриса Анжелика Волчкова скончалась на 48-м году жизни

Мини-бикини Анастасии Волочковой все меньше прикрывают ее интимные части тела

Больше не молчит! Мать троих детей Алсу вернулась с новым клипом и показала девичью фигуру