Максим Галкин поделился личной трагедией

Телеведущий Максим Галкин в своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все то, что связано с его близкими.

Галкин опубликовал архивные фото родительницы и снимок, потрепанной от времени газетной вырезки, ниже он написал:

"Это статья в газете "Свободная Болгария" за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились".

"К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась", — вспоминает Максим. Через 50 лет семейство Галкиных отправилось на поиски потерянных товарищей. Поездка оказалась успешной, их, также, как и много лет назад, с радостью приняли. "Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью", — поделился Максим.