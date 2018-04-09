Дочь Виторгана заставила Ангелину Вовк прослезиться

О том, что у Эммануила Виторгана Ирины Млодик родилась долгожданная дочка, стало известно в конце февраля. 56-летняя супруга артиста сама выносила крошку, которую назвали Этель. Ирина позже призналась, что вместе со своим супругом решила не пользоваться услугами суррогатной матери, а сделать процедуру ЭКО.

Известие о пополнении в звездном семействе несказанно обрадовало множество друзей пары, в том числе и популярную телеведущую Ангелину Вовк

Звезда телеэкрана и Эммануил Гедеонович стали ведущими одного из социально-экономического форума. Перед его началом, телеведущая обратилась к артисту с теплыми словами поздравления.

Она рассказала, что обожает эту прекрасную пару — людей необыкновенной доброты, которые так умеют с тобой обращаться, что создается впечатление, что ты самый главный для них человек. Вовк призналась, что когда узнала о рождении Этели, даже прослезилась. Она пожелала своим друзьям счастья, радости, любви и достатка, а также чтобы в доме всегда звучали веселые детские голоса.

Виторган, в свою очередь, высказал Ангелине Вовк слова благодарности за теплые пожелания.

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