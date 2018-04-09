Переехавшая в Турцию Пынзарь рассказала, сколько стоит жизнь у моря

32-летняя Дарья Пынзарь участница проекта «Дом-2». Она вышла замуж за Сергея Пынзаря и подарила ему двоих сыновей. Супруги много путешествуют, а также занимаются собственным бизнесом. Несколько месяцев назад семья Дарьи обосновалась в Турции . По словам знаменитости, жизнь в Алании ей очень нравится, поэтому они планируют скоро приобрести там виллу.

Теперь Пынзарь рассказывает поклонникам о плюсах жизни у моря. Так на днях она призналась, что отдала старшего сына в детский сад, который стоит семь тысяч рублей в месяц, если родители сами привозят и забирают ребенка. Однако Дарья выбрала более дорогой вариант с дополнительным сервисом: 12 тысяч рублей в месяц. При этом в столице России частные детские сады стоят около 20 тысяч рублей в месяц. На своем канале в соцсети звезда телестройки и ее супруг отметили, что устроить ребенка в детский сад, школу или университет в Турции очень просто.

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Также местные жители очень любят детей и доброжелательно ко всем относятся. По словам Сергея, там благоприятный теплый климат, отзывчивые люди и очень много русских, поэтому у них не возникает языкового барьера. Дарья даже призналась, что хочет завести еще одного ребенка. Поклонники порадовались за молодую маму, а также попросили больше рассказывать о жизни заграницей.