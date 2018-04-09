Дайнеко продолжает эпатировать публику откровенными нарядами

После развода с Дмитрием Клейманом певица почувствовала себя свободной и раскрепощенной. Это состояние звезда демонстрирует, примеряя на себя смелые образы.

Виктория Дайнеко приняла участие в светском мероприятии, организованном каналом МУЗ ТВ, которое прошло в «Вегасе». Певицу пригласили там выступить и в связи с этим звезда решила предстать в весьма откровенном наряде.

Выбор артистки пал на ярко-алую блузу оверсайз до талии и короткие черные шорты, надетые поверх колготок такого же цвета, декорированных стразами. Завершили наряд Виктории ботильоны на высоченном каблуке. Снимок девушка опубликовала у себя в аккаунте, оставив к нему емкий комментарий: «Наверное, нужно быть скромнее, но лучше просто быть собой».

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 9 Апр 2018 в 3:27 PDT

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 8 Апр 2018 в 10:16 PDT

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 8 Апр 2018 в 10:39 PDT

Фото вызвало неоднозначные комментарии пользователей. Некоторые из них оценили ноги звезды, однако нашлись и критики. Последние едко заметили, что шорты больше похожи на спортивные трусы и певице не помешало бы надеть юбку. Они также припомнили знаменитую сцену из фильма о Бриджит Джонс , где ее начальник также намекал, что юбка героини заболела и потому не пришла вместе с ней на работу.

Нарекания также вызвала и рубашка певицы, которую сочли несколько деревенской. Впрочем, кое-кто из подписчиков на это возразил, что подобное одеяние вполне может стать модным трендом, пишет сайт Dni.ru.