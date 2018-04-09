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Дайнеко продолжает эпатировать публику
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Дайнеко продолжает эпатировать публику откровенными нарядами 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
После развода с Дмитрием Клейманом певица почувствовала себя свободной и раскрепощенной. Это состояние звезда демонстрирует, примеряя на себя смелые образы.
Виктория Дайнеко приняла участие в светском мероприятии, организованном каналом МУЗ ТВ, которое прошло в «Вегасе». Певицу пригласили там выступить и в связи с этим звезда решила предстать в весьма откровенном наряде.
Выбор артистки пал на ярко-алую блузу оверсайз до талии и короткие черные шорты, надетые поверх колготок такого же цвета, декорированных стразами. Завершили наряд Виктории ботильоны на высоченном каблуке. Снимок девушка опубликовала у себя в аккаунте, оставив к нему емкий комментарий: «Наверное, нужно быть скромнее, но лучше просто быть собой».
Фото вызвало неоднозначные комментарии пользователей. Некоторые из них оценили ноги звезды, однако нашлись и критики. Последние едко заметили, что шорты больше похожи на спортивные трусы и певице не помешало бы надеть юбку. Они также припомнили знаменитую сцену из фильма о Бриджит Джонс, где ее начальник также намекал, что юбка героини заболела и потому не пришла вместе с ней на работу.
Нарекания также вызвала и рубашка певицы, которую сочли несколько деревенской. Впрочем, кое-кто из подписчиков на это возразил, что подобное одеяние вполне может стать модным трендом, пишет сайт Dni.ru.
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