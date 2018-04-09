Дайнеко продолжает эпатировать публику откровенными нарядами

Виктория Дайнеко приняла участие в светском мероприятии, организованном каналом МУЗ ТВ, которое прошло в «Вегасе». Певицу пригласили там выступить и в связи с этим звезда решила предстать в весьма откровенном наряде.

Выбор артистки пал на ярко-алую блузу оверсайз до талии и короткие черные шорты, надетые поверх колготок такого же цвета, декорированных стразами. Завершили наряд Виктории ботильоны на высоченном каблуке. Снимок девушка опубликовала у себя в аккаунте, оставив к нему емкий комментарий: «Наверное, нужно быть скромнее, но лучше просто быть собой».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753635308572122515_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753116676372828728_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.13125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.13125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753488821406046763_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Фото вызвало неоднозначные комментарии пользователей. Некоторые из них оценили ноги звезды, однако нашлись и критики. Последние едко заметили, что шорты больше похожи на спортивные трусы и певице не помешало бы надеть юбку. Они также припомнили знаменитую сцену из фильма о Бриджит Джонс , где ее начальник также намекал, что юбка героини заболела и потому не пришла вместе с ней на работу.

Нарекания также вызвала и рубашка певицы, которую сочли несколько деревенской. Впрочем, кое-кто из подписчиков на это возразил, что подобное одеяние вполне может стать модным трендом, пишет сайт Dni.ru.