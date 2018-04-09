Максим Галкин с нежностью вспомнил о матери в годовщину ее смерти 

В начале 2000-х годов Максим Галкин потерял сразу и отца и мать. Родительница телеведущая долгое время боролась с тяжким недугом, но, болезнь, к несчастью, оказалась сильнее. Мама Галкина скончалась накануне праздника светлой Пасхи, в Страстную пятницу в Израиле. Вот так сам артист вспоминает это трагическое событие:
"Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004-го. 7 апреля между гастролями я навещал ее в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю, но тогда совпало все. Мама умерла на Святой Земле, на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь, и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи», — вспомнил супруг Примадонны на страницах микроблога, а также прикрепил к публикации вырезку из газеты, где писали о его родительнице, когда она была еще ребенком.
Мама Максима Галкина скончалась в 2014 году/Фото: Instagram
«Это статья в газете «Свободная Болгария» за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились. К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась», — поделился Галкин историей своей семьи.
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Поддержал друга и коллегу и Филипп Киркоров. На странице в Instagram он высказал телеведущему свои соболезнования и выразил сожаление по поводу того, что и мама Максима, и родительница Филиппа так рано ушли из жизни. «Какие же они удивительные, наши Мамы! Как жалко, что они так рано ушли от нас, но я уверен, что они все видят, слышат и помогают нам в самые непростые минуты нашей жизни. Они— наши Ангелы-Хранители!», — написал певец.