Бузову подловили за танцем перед бывшим ухажером

На одном из профилей в соцсети, где рассказывается о жизни скандальной телестройки, появилось видео под лаконичным названием «Рома вернулся на поляну — и сразу к Бузовой».

В ролике запечатлена извивающаяся в танце перед молодым человеком поющая ведущая. Ольга облачена в черный топ и красные широкие брюки. Девушка демонстрирует накаченный пресс, а Роман восторженно смеется. Когда Бузова увидела, что ее танец перед экс-ухажером снимают, она потребовала прекратить запись.

На пленке голос Влада Кадони, который судя по всему и примерил на себя образ папарацци, вопрошает, что там делает Роман. Ольга отвечает, что исполняет для него песню. После Кадони обращается к Гриценко с вопросом, зачем он пожаловал. На этот вопрос парень смущенно глаголет, что зашел поздороваться.

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Пользователям не очень понравилось то, что Роман снова вернулся в «Дом-2». Многие фанаты Бузовой подозревают молодого человека в корысти. По их мнению, Гриценко нет дела до самой Ольги и его интересуют только ее деньги, пишет сайт Dni.ru.