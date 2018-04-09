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Бузову подловили за танцем перед бывшим ухажером
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Бузову подловили за танцем перед бывшим ухажером 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На одном из профилей в соцсети, где рассказывается о жизни скандальной телестройки, появилось видео под лаконичным названием «Рома вернулся на поляну — и сразу к Бузовой».
В ролике запечатлена извивающаяся в танце перед молодым человеком поющая ведущая. Ольга облачена в черный топ и красные широкие брюки. Девушка демонстрирует накаченный пресс, а Роман восторженно смеется. Когда Бузова увидела, что ее танец перед экс-ухажером снимают, она потребовала прекратить запись.
На пленке голос Влада Кадони, который судя по всему и примерил на себя образ папарацци, вопрошает, что там делает Роман. Ольга отвечает, что исполняет для него песню. После Кадони обращается к Гриценко с вопросом, зачем он пожаловал. На этот вопрос парень смущенно глаголет, что зашел поздороваться.
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Пользователям не очень понравилось то, что Роман снова вернулся в «Дом-2». Многие фанаты Бузовой подозревают молодого человека в корысти. По их мнению, Гриценко нет дела до самой Ольги и его интересуют только ее деньги, пишет сайт Dni.ru.
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