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Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
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Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой 

Дни.ру 1 час назад
"В связи с большим количеством заявлений о том, что Цыбалюк-Романовскую принудительно заставили "подарить" квартиру Джигарханяну, я готова дать исчерпывающие пояснения вокруг ситуации с недвижимостью актера", — заявила Элина Мазур в эксклюзивном интервью Dni.Ru.
"Квартира в Рублевском предместье была присвоена Цымбалюк-Романовской мошенническим путем, — заверила Мазур. — В 2012 году ею были подделаны подписи предыдущего владельца квартиры Артура Согомоняна под договором продажи этих квадратных метров. Соответственно, никаких денег за продажу принадлежащей ему недвижимости хозяин не получал".
"На момент заключения сделки купли-продажи Согомонян вообще отсутствовал в России около года, и ушлая Виталина решила, что он уже не вернется, поэтому смело оформила на себя чужую недвижимость. В этой квартире она проживала как сотрудник театра", — пояснила схему появления у Цымбалюк-Романовской элитной недвижимости.
"Я сбежала от нее, когда в кабинете следователя выяснилось, что налицо криминал в чистом виде, — продолжает Мазур. — Подписи поддельные, квартира украдена. Ей в Следственном комитете прямо так и сказали обо всем этом. Потом она меня спросила: "У нас есть хоть один шанс доказать, что квартиру я у него купила?" Я говорю: "Нет!" Ведь Артур уже объявил в это время, что у нее мошенническая статья. Я стала договариваться, что бы вернуть квартиру Согомоняну без посадки Цымбалюк-Романовской. Ведь если бы я моментально не договорилась с Артуром, то Виталине 5 декабря 2017 года было бы предъявлено обвинение в мошенничестве. То есть я фактически спасла ее от ареста, иначе бы она уже сидела".
Мазур говорит, что после допроса в Следственном комитете Цымбалюк-Романовская поняла: дело плохо. И немедленно связалась с Согомоняном, чтобы передать ему права на эту квартиру. А когда вся эта история дошла до Армена Джигарханяна, он в сердцах и назвал жену "фантастическим вором".
"После развода Цымбалюк вернулась в то качество, в котором она и находилась всю жизнь — лицо без определенного рода деятельности. Она безработная, находящаяся под уголовным преследованием и под подпиской о невыезде сорокалетняя женщина, с подтвержденным правом собственности на квартиру в жилье эконом-класса в Красногорске. Без особых талантов, кроме ухода за стариками", — заключила Элина Мазур.
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