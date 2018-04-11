Беременная Светлана Лобода снялась для обложки журнала 

Певица Светлана Лобода вскоре станет мамой во второй раз. Звезда уже улетела в Лос-Анджелес, чтобы именно там родить своего второго ребенка. Однако, это не помешало певице стать героиней обложки майского номера журнала Cosmopolitan. Звезда дала большое интервью и приняла участие в фотосессии, демонстрирующий ее уже сильно округлившийся животик. Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT Фрагментами интервью звезда также поделилась в соцсетях. Так, Светлана Лобода опубликовала свой ответ на вопрос о том, не боится ли она из-за беременности потерять популярность.
Нет, конечно. Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие,
заявила журналистам певица.
Она заметила, что ее дети тоже всегда вместе с мамой — и дочь, и еще неродившийся малыш, которого звезда назвала «мой маленький кенгуренок».
Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше,
уверена Светлана Лобода.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 11:15 PDT Напомним, Светлана Лобода пока растит единственную дочь Евангелину. Девочка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с ним. О том, кто же отец ее будущего малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться. Поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы. Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 9 Апр 2018 в 8:09 PDT Фото: Instagram @lobodaofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!