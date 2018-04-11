Беременная Светлана Лобода снялась для обложки журнала

Певица Светлана Лобода вскоре станет мамой во второй раз. Звезда уже улетела в Лос-Анджелес , чтобы именно там родить своего второго ребенка. Однако, это не помешало певице стать героиней обложки майского номера журнала Cosmopolitan . Звезда дала большое интервью и приняла участие в фотосессии, демонстрирующий ее уже сильно округлившийся животик. Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT Фрагментами интервью звезда также поделилась в соцсетях. Так, Светлана Лобода опубликовала свой ответ на вопрос о том, не боится ли она из-за беременности потерять популярность.

Нет, конечно. Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие,

заявила журналистам певица.

Она заметила, что ее дети тоже всегда вместе с мамой — и дочь, и еще неродившийся малыш, которого звезда назвала «мой маленький кенгуренок».

Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше,

уверена Светлана Лобода.