Бегство Козловского породило новую волну ненависти

«Да пусть валит»: Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти

Скандал вокруг Данилы Козловского набирает обороты. Вскоре после того, как популярный актер весьма негативно высказался о людях, раскритиковавших трейлер к его новому фильму, стало известно, что артист покинул страну, и это лишь подхлестнуло рассерженных россиян к новой волне ненависти.

Народ беснуется вследствие того, как Данила Козловский на эмоциях высказался о людях, которые крайне негативно отреагировали на трейлер нового фильма артиста. Данила в интервью порталу Sports.ru заявил: "А в России , с***а, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые", — добавил артист. Козловский подчеркнул, что тот, "кто хочет обо***ть, всегда найдет за что". Он добавил, что надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Россияне разделились на два лагеря: тех, кто накинулся на Козловского с критикой и даже обматерил артиста, и других, кто считает, что, возможно, Данила был неверно понят и говорил исключительно о так называемых интернет-троллях. Между тем журналисты бросились взять комментарий у самого опального актера, но найти его не смогли. Оказалось, Козловский покинул Россию и сейчас отдыхает за рубежом.

Это обстоятельство вызвало новую волну ненависти среди россиян. Пользователи Сети на все лады просклоняли Козловского. "Да пусть валит звезда *** чуть зазведят и ставят себя выше облаков пусть только потом не возвращается а то чуть припрет все в Россию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "пусть валит, так и так уже все умные уехали, осталось одно быдло", "Кому не нравится РОССИЯ пусть срочно летят на запад— все равно куда, Но подальше от РОССИИ и не возвращаются никогда", " Пусть сьездит. Попытает счастья Иванушкадурачок за три моря. На пользу пойдет", "Да шли бы вы Даня… далеко и на долго! Я если обижусь на кого, так у меня нет денег свалить за бугор, да даже на дом отдыха на пару дней не хватит, так что вы уж извините нас "Вашество", что обидели "великого" человечишку!" — язвительно высказались люди в Сети.