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Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
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Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении 

Рамблер 3 часа назад
Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, которого DJ Smash (Андрей Ширман) обвинил в нападении, заявил, что артист ударил его друга. Об этом сообщает «Ура.ру».
По словам Телепнева, пострадал его приятель, спортивный директор Пермской федерации MMA Сергей Ванкевич.
«Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу», — заявил экс-депутат.
Телепнев отметил, что Ванкевич «сам не понял», за что ему «прилетело».
Бывший депутат утверждает, что Ванкевич зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в полицию. Однако имя Ширмана в деле не упоминается, так как друг депутата якобы испугался угроз в соцсетях.
Двенадцатого февраля этого года стало известно, что в одном из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. СМИ писали, что конфликт начался, когда приятель Телепнева попросил ди-джея о совместном фото, но получил отказ.
Позже сам Ширман рассказал, что на него напал Телепнев, а зачинщиком конфликта был Ванкевич. Артист получил открытый перелом челюсти и черепно-мозговую травму. По словам ди-джея, зачинщик был недоволен тем, что полностью не поместился на фото и требовал сфотографироваться снова.
По факту нападения на Ширмана возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Телепнев писал в соцсетях, что информация о его нападении на диджея — «вранье». Он заявлял, что «очень хорошо» относится к DJ Smash и его творчеству.
28 марта Телепнева задержали, 30 марта суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей. Вину он не признал. Следователь и прокурор просили суд заключить его под домашний арест
 Ещё 2 источника 
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