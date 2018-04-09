Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении

По словам Телепнева, пострадал его приятель, спортивный директор Пермской федерации MMA Сергей Ванкевич

«Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу», — заявил экс-депутат.

Телепнев отметил, что Ванкевич «сам не понял», за что ему «прилетело».

Бывший депутат утверждает, что Ванкевич зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в полицию. Однако имя Ширмана в деле не упоминается, так как друг депутата якобы испугался угроз в соцсетях.

Двенадцатого февраля этого года стало известно, что в одном из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. СМИ писали, что конфликт начался, когда приятель Телепнева попросил ди-джея о совместном фото, но получил отказ.

Позже сам Ширман рассказал, что на него напал Телепнев, а зачинщиком конфликта был Ванкевич. Артист получил открытый перелом челюсти и черепно-мозговую травму. По словам ди-джея, зачинщик был недоволен тем, что полностью не поместился на фото и требовал сфотографироваться снова.

По факту нападения на Ширмана возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Телепнев писал в соцсетях, что информация о его нападении на диджея — «вранье». Он заявлял, что «очень хорошо» относится к DJ Smash и его творчеству.

28 марта Телепнева задержали, 30 марта суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей. Вину он не признал. Следователь и прокурор просили суд заключить его под домашний арест